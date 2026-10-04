وأصدر الاجتماع الاستثنائي الموسع للهيئات المركزية والمحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بيانا دعا فيه إلى "الاستعداد للتعبئة الشعبية العامة دفاعا عن الجنوب ومشروعه الوطني، من خلال إقامة مليونية مركزية في العاصمة عدن وفي عموم محافظات الجنوب يوم 14 أكتوبر 2026".

وأكد البيان أن قرار التعبئة العامة يأتي "لصون مكتسبات الجنوب وأهداف ثورته التحررية، وحماية أمنه وسيادته وعزة شعبه وكرامته في مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر، وفي مقدمتها الميليشيا الحوثية ومشروعها الإيراني التوسعي، وقوى الإرهاب بجميع فصائلها، والتصدي لمختلف أشكال الوصاية والاحتلال".

كما أقر الاجتماع اسم المليونية وشعارها، وتقرر تسميتها بـ"مليونية التعبئة الشعبية العامة للدفاع عن الجنوب العربي وقضيته الوطنية".

كما جدد المجلس رفضه "إعادة إنتاج الاحتلال وأدواته من خلال تشكيل ما يسمى بالمجالس التنسيقية، ويدعو شعبنا في كافة محافظات الجنوب وفي مقدمتها العاصمة عدن لإسقاط هذه المجالس المصطنعة التي تستهدف قضية شعبنا وكيانه السياسي".

وأردف البيان: "كما يحيي الاجتماع شعبنا الجنوبي العربي في الداخل والخارج على التفافه خلف قيادته السياسية العليا ممثلة بالرئيس عيدروس الزبيدي وقواتنا المسلحة الجنوبية الباسلة، واستشعاره المسؤولية الوطنية تجاه وطنه الجنوب العربي في هذه اللحظات التاريخية الفارقة".