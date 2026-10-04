وبحسب المصادر، تمكن الحوثيون من قطع الطريق الرابط بين تعز وعدن، بعد سيطرتهم على منطقة السمسرة والصافية جنوب تعز، عقب اشتباكات استمرت لساعات.

وأكدت المصادر أن القوات الحكومية لا تزال تشتبك مع جماعة الحوثيين بالقرب من الطريق، في محاولة لطردهم وإبعادهم عنه.

وبوصول جماعة الحوثيين إلى الخط الرئيسي الرابط بين تعز وعدن، تكون الجماعة قد عزلت مدينة تعز والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عن عدن ولحج.

ومن جانبها، أشارت مصادر عسكرية يمنية إلى إحراز الحوثيين تقدما ميدانيا جديدا في جبهات جنوب وغرب محافظة تعز، حيث سيطرت الجماعة على جبلي جردود وراسن، وتقدمت باتجاه الصافية في مديرية الشمايتين بتعز، بعد انسحاب قوات محور طور الباحة التابعة لتنظيم الإخوان.

كما حقق الحوثيون تقدما في مديرية سامع، وباتوا يسيطرون على 75 بالمئة من مساحتها بعد تراجع القوات الحكومية.

ولا يزال خط هيجة العبد، الطريق الرئيسي الوحيد الرابط بين تعز وعدن، مقطوعا لليوم الثاني على التوالي، مع توقف حركة النقل والمرور بعد تفجير الحوثيين جسرا صغيرا.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية أن مجموعة من الحوثيين تسللت إلى منطقة "نجد البرد"، أسفل طريق هيجة العبد، وقامت بتفجير جسر صغير باستخدام عبوات ناسفة ومواد متفجرة، ما أدى إلى قطع الطريق الرئيسي الواصل بين مدينتي تعز وعدن.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط أكثر من 80 قتيلا في الغارات والمواجهات التي تشهدها محافظة تعز بين القوات الحكومية والحوثيين.

وأوضحت مصادر يمنية لـ"سكاي نيوز عربية" بأن 8 غارات جوية استهدفت جماعة الحوثيين في مديرية الوازعية بمحافظة تعز.

كما لفتت مصادر يمنية إلى اشتداد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في مختلف جبهات جنوب وغرب محافظة تعز.

وقالت المصادر إن جماعة الحوثيين سيطرت على منزل رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني في مسقط رأسه وادي البركاني جنوبي تعز، بعد اشتباكات مع القوات الحكومية.

وتصدت القوات الحكومية لهجمات جديدة شنها الحوثيون في مناطق بني عمر وسامع وبني بكاري، إضافة إلى المناطق الحدودية مع محافظة لحج، وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

وتسببت المعارك المستمرة في جنوب تعز في نزوح عشرات الآلاف، بسبب توسعها إلى قرى وأرياف محافظة تعز.