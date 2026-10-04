قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن انتقاد مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي لبيان الإمارات في الأمم المتحدة بشأن جزرها الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، يمثل "موقفا سياسيا تدحضه الحقائق والوثائق" التي تستند إليها الإمارات في تأكيد حقوقها.
وتابع قرقاش، في منشور على منصة "إكس": "نهجنا واضح وثابت: حل النزاع سلميا عبر المفاوضات الثنائية المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وأضاف: "سنواصل المطالبة بحقوقنا المشروعة، بثبات ومسؤولية، وصولا إلى حل سلمي وفق القانون الدولي".