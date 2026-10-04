قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن انتقاد مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي لبيان الإمارات في الأمم المتحدة بشأن جزرها الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، يمثل "موقفا سياسيا تدحضه الحقائق والوثائق" التي تستند إليها الإمارات في تأكيد حقوقها.