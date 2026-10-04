وقال الجيش، في بيان، إن ضابطاً أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيب جندي آخر بجروح متوسطة فيما وصفه بـ"حادث عملياتي" وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع أثناء نشاط للقوات في جنوب لبنان.

وأضاف أن المصابين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن عائلتيهما أُبلغتا بإصابتهما.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل بشأن طبيعة الحادث أو الموقع الذي وقع فيه، كما لم يوضح ما إذا كانت الإصابتان ناجمتين عن اشتباك أو هجوم أو حادث مرتبط بالعمليات العسكرية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن ملابسات الواقعة لا تزال قيد التحقيق.