وأضاف الزيدي في خطاب متلفز بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق: "نستذكر في 3 أكتوبر من كل عام استقلال بلدنا العظيم منذ أكثر من 90 عاماً والاعتراف به دولة مستقلة؛ حيث كان العراق أول دولة عربية انضمت إلى عصبة الأمم وشارك في تأسيس منظمة الأمم المتحدة"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر: "لقد مر العراق منذ استقلاله بمراحل معقدة أفقدته الكثير من فرص التنمية، بفعل عدم الاستقرار السياسي وتكرار العودة إلى البدايات الصفرية، وبعد العام 2003 خاض العراقيون تجربة الدولة الديمقراطية، وقدموا تضحيات حاسمة لحمايتها، وأقروا دستوراً دائماً يكرس التداول السلمي للسلطة، وفي الثلاثين من سبتمبر الماضي استكملت الدولة العراقية سيادتها مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي".

وأكد رئيس الحكومة العراقية: "رغم التحديات الصعبة، يمضي العراق في سياسة خارجية متوازنة، تراعي المصلحة الوطنية العليا، ويبني علاقاته على أساس المصالح والاحترام المتبادل، وتزداد التحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية والدولية تشابكاً، ونعمل على مواجهتها عبر اقتصادٍ أكثر تنوعاً، وتطوير شراكاتٍ مؤثرة مع دول العالم، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل".

وقال إن الحكومة العراقية تتجه نحو موازنة البرامج والأداء، ليرتبط الإنفاق الحكومي بالنتائج، وتأسيس صندوق الأجيال ضماناً لمستقبل أبنائنا، وإنشاء المدن الاقتصادية، وتنفيذ طريق التنمية، ليكون العراق طريقاً للتجارة، وممراً للطاقة، ومركزاً للاستثمار، وجسراً بين الشرق والغرب، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، وتعزيز الرقابة الوقائية، وحماية مصالح العراق وأمنه وسيادته وقراره الوطني من تداعيات الصراع في المنطقة".

ودعا العراقيين إلى "بناء المستقبل، والحفاظ على وحدتنا في وطنٍ يتسع للجميع، وأن تبقى مصلحة العراق فوق كل اعتبار، والمواطن محور الاهتمام، والدولة القوية العادلة هدفنا".