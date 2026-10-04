وأكتوبر هو الموعد التقليدي لبدء موسم قطاف الزيتون لدى الفلسطينيين.

يأتي موسم هذا العام في ظل تصاعد أعمال العنف، مع هجمات وعمليات سرقة يومية يرتكبها المستوطنون المدعومون من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر.

وقرب بلدة بيتا في شمال الضفة الغربية، باشر فلسطينيون القطاف صباحا، حيث واجههم مستوطنون تراجعوا لفترة وجيزة بعد أن تصدى لهم المزارعون ونشطاء زائرون تضامنا بعضهم إسرائيليون، وفق ما ذكر شهود عيان.

ثم اندفع جنود إلى الموقع، ما دفع المزارعين والنشطاء إلى الفرار، واعتقلوا عددا من الفلسطينيين بينهم شخص سُمع صراخه من داخل سيارة جيب عسكرية، وفق ما عاينه صحفي من وكالة فرانس برس.

واحتجز الجيش الإسرائيلي 6 صحفيين، أحدهم من وكالة فرانس برس، وأُطلق سراحهم بعد 20 دقيقة بدون توجيه تهم إليهم.

وقال المزارع محمد حمايل لوكالة فرانس برس: "اليوم، وكما جرت العادة، ذهبنا لقطف الزيتون في الأرض التي نشأنا وعشنا فيها، نحن وآباؤنا وأجدادنا".

وأضاف أن هدف الجيش كان "إخلاء المنطقة للمستوطنين ليتمكنوا من قطف الزيتون. هذه أرضنا، وسنظل صامدين بإذن الله".

وفي قرية عصيرة القبلية في جنوب مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية، أطلق جنود إسرائيليون الغاز المسيل للدموع على مزارعين فلسطينيين في بساتين الزيتون، ما أدى إلى اشتعال النيران في الحقول الجافة، حسبما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس، وقد سارع المزارعون والإطفائيون إلى إخماد الحرائق.

وذكر الهلال الأحمر أن 12 فلسطينيا نُقلوا إلى المستشفى بعد تعرضهم للضرب على يد مستوطنين في 5 حوادث منفصلة السبت.

جاءت أعمال العنف بعد أن قتل مستوطنون فلسطينيا الخميس وآخر الجمعة، وفق مسؤولين فلسطينيين.

وتثير أعمال العنف قلقا دوليا متزايدا، وقادت بريطانيا مؤخرا فرض عقوبات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

من جهته، أعرب نتنياهو عن غضبه إزاء الانتقادات، وعزا أعمال العنف إلى مجموعة صغيرة من المستوطنين وصفهم بأنهم "جانحون أحداث"، فيما طال العنف الإسرائيليين أيضا، إذ أقدم فلسطيني على قتل مستوطن بالرصاص في سبتمبر.