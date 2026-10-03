وقال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس إن "عضوين إضافيين من الوفد الإيراني تبين أنهما لا يزالان موجودين في نيويورك بعد فترة طويلة من انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. والآن تم طردهما من الولايات المتحدة".

وأضاف المسؤول أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "جاد في ما يقول".

وكانت الخارجية الأميركية قد طلبت، وفق وسائل إعلام أميركية، من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له مغادرة البلاد، قبل أن تكتشف أن العضوين لا يزالان في نيويورك.

وذكر موقع "أكسيوس" أن أحد عضوي الوفد غادر الولايات المتحدة ليل الجمعة، بينما غادر الآخر صباح السبت.

ويأتي القرار بعد لقاءات بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين في نيويورك الأسبوع الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، لكنه قال لوسائل إعلام أميركية إنه يتوقع استئناف المحادثات خلال الأيام المقبلة.

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أنه لا توجد محادثات مباشرة أخرى مقررة بين طهران وواشنطن.