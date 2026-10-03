ووفق ما ذكر الجيش فإن "الضربة نُفذت بينما كان الإرهابي موجودا في شقة تستخدمها منظمة حماس لأنشطة إرهابية"، من دون أن يوضح ما إذا كان قُتل أم لا.

وفي وقت سابق، قتل 5 فلسطينيين، بينهم 4 نساء، في غارة جوية نفذتها إسرائيل بعيد منتصف ليل الجمعة إلى السبت على شقة في غرب مدينة غزة.

وقال مسؤول في مجمع الشفاء الطبي لوكالة "فرانس برس": "وصل للمستشفى فجر اليوم 5 قتلى وعدد من المصابين بجروح مختلفة إثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت شقة في عمارة الأصالة في حي الرمال".

وذكر أن القتلى الخمسة هم ابنتان ووالدة كل منهما، إضافة إلى شاب.

وأكد الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لـ"فرانس برس" نقل "5 قتلى وعدة إصابات" جراء الغارة، مشيرا إلى وقوع "دمار كبير أصاب الشقة المستهدفة نتيجة لإصابتها بشكل مباشر بصاروخين واندلع حريق".