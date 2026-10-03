وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إنه تم تنفيذ عملية عسكرية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، استهدفت شركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار إلى أن الإصابة كانت "دقيقة ومباشرة وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، السبت، بتصاعد سحابة من الدخان والنيران قرب منشأة أرامكو في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونقلت الوكالة عن شاهد عيان قوله إنه رأى سحابة كبيرة من الدخان والنيران تتصاعد في محيط منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في الرياض، السبت.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الأعمال القتالية بين السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، إذ كثفت الجماعة هجماتها على مدن ومنشآت للطاقة في المملكة.