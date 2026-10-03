وقضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمدينة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، السبت، بالسجن المؤبد على 3 متهمين، والسجن 10 سنوات على أربعة متهمين في القضية رقم 2670 لسنة 2025 جنايات، والمعروفة إعلاميا باسم "خلية التجمع الإرهابية".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما تضمنت الاتهامات الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتمويل الإرهاب.