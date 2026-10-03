وقال الجيش في بيان إن الغارة الأولى استهدفت أحمد محمود حرب الرملاوي، الذي وصفه بأنه قائد في الوحدة الصاروخية التابعة لكتيبة الشجاعية في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأضاف أن غارة أخرى في منطقة مدينة غزة أسفرت عن مقتل منير إبراهيم المصري، الذي قال إنه كان يرأس خلية الصواريخ المضادة للدروع التابعة للجناح العسكري للحركة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، كان الرجلان ينفذان خلال الحرب وفي الفترة الأخيرة خططا لاستهداف قواته ومدنيين إسرائيليين، كما شاركا في جهود لإعادة بناء قدرات الحركة العسكرية.

واتهم الجيش الحركة بمواصلة إعادة بناء قدراتها في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما أكد أن قواته التابعة للقيادة الجنوبية لا تزال منتشرة في المنطقة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أنها "ستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري".