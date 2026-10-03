وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن السفير استقبل البحارة لدى وصولهم إلى مطار مقديشو، قبل نقلهم إلى مقر السفارة وسط حراسة مشددة وتوفير الإقامة لهم، استعدادا للسفر.

وأضافت أن ترتيبات عودتهم جاءت بناء على توجيهات الرئيس المصري، وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير نادر زكي، أن السفارة المصرية في مقديشو حافظت منذ بدء احتجاز البحارة على التواصل الدائم معهم ومع أسرهم.

كما أجرت السفارة اتصالات مع مسؤولين في الحكومة الفيدرالية الصومالية وحكومة إقليم بونتلاند، إلى جانب ملاك السفينة وحمولتها، لمتابعة تطورات الموقف. وشملت الجهود أيضا اتصالات أجرتها السفارة المصرية في اليمن مع السلطات هناك، بتوجيهات من وزير الخارجية.

وأكد المتحدث أن الأولوية طوال فترة الاحتجاز كانت ضمان أمن البحارة وسلامتهم والدفع نحو سرعة الإفراج عنهم، معربا عن تهانيه لأسرهم بعودتهم سالمين.

والأربعاء، أعلنت مصر، الإفراج عن 8 بحارة مصريين كانوا مختطفين على متن سفينة قبالة سواحل الصومال.

وجرى خطف السفينة قبالة ‌سواحل محافظة شبوة ⁠اليمنية، حسبما ذكره خفر ⁠السواحل اليمني آنذاك.

وقال خفر السواحل إن مسلحين مجهولين اعتلوا السفينة وسيطروا عليها، وتوجهوا بها نحو خليج عدن باتجاه سواحل الصومال.