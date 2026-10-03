ونقلت الوكالة عن شاهد عيان قوله إنه رأى سحابة كبيرة من الدخان والنيران تتصاعد في محيط منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في الرياض، السبت.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الأعمال القتالية بين السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، إذ كثفت الجماعة هجماتها على مدن ومنشآت للطاقة في المملكة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن حريق السبت، وفق الوكالة.

وكان الحوثيون قد قالوا الأسبوع الماضي إنهم استهدفوا منشآت تابعة لأرامكو السعودية في ينبع بصواريخ وطائرات مسيرة.

وذكرت السعودية آنذاك أنها اعترضت 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الطائف وينبع، لكنها لم تشر إلى وقوع أضرار في منشآت لأرامكو.