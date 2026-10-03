وقال مسؤول في مجمع الشفاء الطبي لوكالة "فرانس برس": "وصل للمستشفى فجر اليوم 5 قتلى وعدد من المصابين بجروح مختلفة إثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت شقة في عمارة الأصالة في حي الرمال".

وذكر أن القتلى الخمسة هم ابنتان ووالدة كل منهما، إضافة إلى شاب.

وأكد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لـ"فرانس برس" نقل "5 قتلى وعدة إصابات" جراء الغارة، مشيرا إلى وقوع "دمار كبير أصاب الشقة المستهدفة نتيجة لإصابتها بشكل مباشر بصاروخين واندلع حريق".

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش استهدف القيادي في حماس علي العامودي. ولم يصدر بعد أي إعلان من الجيش في هذا الشأن.

وصعدت إسرائيل هجماتها ⁠على حماس في الأسابيع القليلة الماضية، قائلة إن الحركة تعيد تسليح نفسها ​وتشن هجمات في انتهاك ⁠لوقف إطلاق النار.

وتنفي حماس ​محاولتها شن أي هجمات أو إعادة بناء ترسانتها، وتتهم إسرائيل بتقويض اتفاق السلام في غزة.

وينص وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه الولايات ‌المتحدة العام الماضي على إعادة ‌إعمار القطاع ⁠في نهاية المطاف. لكن لم يحرز تقدم يذكر نحو تنفيذ اتفاق يهدف لإنهاء الصراع ويتضمن نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية.