جاء ذلك خلال استقبال السيسي، السبت، رئيس جمهورية بوروندي والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إيفاريست ندايشيمي، على هامش فعاليات منتدى "العلمين.. أفريقيا للأعمال" المنعقد بمدينة العلمين الجديدة.

ووفق ما ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي فقد تناول الرئيسان مستجدات ملف مياه النيل، حيث أكد السيسي أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل على أساس تحقيق المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي من دول الحوض.

وشدد السيسي على ثوابت الموقف المصري المتمثلة في الحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية، باعتبارها قضية وجودية للشعب المصري.

كما أشار إلى دعم مصر لجهود التنمية في جميع دول حوض النيل، محذرا من مخاطر الإجراءات الأحادية التي تمس المصالح المائية للدول المشاطئة، ومؤكدا رفض مصر توظيف ملف مياه النيل لتحقيق مكاسب سياسية.

ونوه السيسي إلى حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع بوروندي، ودعم دور الاتحاد الإفريقي في تسوية النزاعات والأزمات بالقارة من خلال الوسائل السلمية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية نحو التنمية والازدهار.