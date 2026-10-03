زار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة سميت ماتشهار، طيار فلاي دبي.
وكتب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد عبر حسابه على منصة إكس: "أثناء زيارة سميت ماتشهار.. طيار فلاي دبي الذي جسد أعلى درجات الشجاعة والمسؤولية والحرص على حياة الناس. له منا ومن قيادة الدولة كل التقدير والثناء".
وتابع الشيخ حمدان: "فخورين بأن يكون جزء من فريقنا.. وجزء من قصة وطننا .. وجزء من تجربتنا الإنسانية في دولة الإمارات .. وطن المحبة .. ووطن السلام .. ووطن الحياة".