وكتب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد عبر حسابه على منصة إكس: "أثناء زيارة سميت ماتشهار.. طيار فلاي دبي الذي جسد أعلى درجات الشجاعة والمسؤولية والحرص على حياة الناس. له منا ومن قيادة الدولة كل التقدير والثناء".

وتابع الشيخ حمدان: "فخورين بأن يكون جزء من فريقنا.. وجزء من قصة وطننا .. وجزء من تجربتنا الإنسانية في دولة الإمارات .. وطن المحبة .. ووطن السلام .. ووطن الحياة".