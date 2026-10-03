وقال قرقاش، في منشور على منصة "إكس": "صراع المنطقة مع التطرف مستمر، وتبرير الإرهاب بخطاب الكراهية جزء من الخطر لا هامشه".

وأضاف أن "العملية الإرهابية الأخيرة إنذار جديد بأن المواجهة لم تنته"، مؤكدا أهمية موقف الإمارات المبكر والحازم في مواجهة التطرف.

وشدد قرقاش على أنه "لا تسامح مع التطرف ولا تهاون مع خطابه"، مشيرا إلى أن "الأمن يبدأ من مواجهة الكراهية وتجفيف منابع التطرف".