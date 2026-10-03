وأوضح أن مساعد قائد الطائرة باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما "فأس الطوارئ" وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة.

وأكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية، على أن تعلن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة.

وفي وقت سابق، أمر الشامسي بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة "فلاي دبي"، التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، الأربعاء، وأدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام بمطار تبوك في السعودية.