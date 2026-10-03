وقالت مصادر طبية في مجمع الشفاء إن المستشفى استقبل جثامين 5 قتلى، إلى جانب عدد من المصابين، بينهم حالة وصفت بالحرجة. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت المصادر أن القتلى هم 4 نساء ورجل، فيما أفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن من بين الضحايا أفرادا من الطائفة المسيحية، بينهم سيدة وابنتها، من دون أن تتضح بعد هويات جميع القتلى.

وقال شهود عيان إن الغارة استهدفت الطابق الأرضي من عمارة "الأصالة"، قرب دوار الأمم المتحدة غربي مدينة غزة، وألحقت أضرارا كبيرة بالطابقين الأرضي والأول.

وأضاف الشهود أن قوة الانفجار أحدثت حفرة أسفل المبنى وتسببت في اندلاع حريق، فيما واصلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف عمليات البحث عن مفقودين محتملين تحت الأنقاض.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الغارة أو طبيعة الهدف الذي استهدفه القصف.

وتأتي الغارة في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر 2025.