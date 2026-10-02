وقال الدفاع المدني، في بيان نشره على منصة "إكس"، إن فرقه باشرت، الجمعة، حادث سقوط شظايا الصاروخ الذي قال إنه أطلق من قبل جماعة الحوثي.

وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة مقيم من جنسية آسيوية، إلى جانب أضرار في مصلى داخل مبنى وعدد من المركبات، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وفي حادث منفصل، كان الدفاع المدني السعودي قد أعلن في وقت سابق سقوط مقذوف على مدرسة في مدينة نجران، مما أسفر عن أضرار مادية.