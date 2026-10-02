وأضاف الحجار ردا على سؤال لـ"سكاي نيوز عربية": "الجنوب في قلبنا، وهو في قلب الدولة. والدولة موجودة هنا لتقول لأهل الجنوب إن شاء الله ستعود إلى كل أراضي الجنوب، حتى آخر ذرة من ترابه".

وجاءت تصريحات الحجار خلال زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى مدينة النبطية جنوبي البلاد، برفقة وفد وزاري.

وشدد سلام على ضرورة حشد الدعم اللازم لضمان الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، من دون انتظار تسويات إقليمية.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن حجم الأزمة في الجنوب يفوق قدرات الدولة اللبنانية.

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بأن برنامج الجولة يتضمن زيارة عدد من المقرات الأمنية والحكومية، ووضع حجر الأساس لإعادة بناء مبنى للدفاع المدني دمر في غارة إسرائيلية سابقة، إلى جانب افتتاح مبنى المجلس البلدي في النبطية.

وكان سلام قد قال، في كلمة أمام البرلمان اللبناني منتصف سبتمبر الماضي، إن كلفة الحربين الأخيرتين بين إسرائيل وحزب الله منذ أكتوبر 2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار، وفق تقديرات البنك الدولي.