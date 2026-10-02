وكتب بولس في منشور على منصة "إكس"، إنه ناقش مع هافيستو "جهوده الدؤوبة لتعزيز السلام في السودان، ودعم الولايات المتحدة لتلك الجهود من خلال مجموعة الخمسة".

وتابع: "تبادلنا الأفكار حول سبل العمل المشترك، وبالتعاون مع المجموعة، لدفع وتيسير حوار وطني مدني شامل، يقوده السودانيون ويكون بملكية سودانية، باعتباره خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق السلام في السودان".

وأعرب بولس عن تقديره لـ"تعاونه الكبير في مساعينا الرامية للدفع باتجاه هدنة إنسانية والتوصل إلى تسوية شاملة للصراع في السودان".