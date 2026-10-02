وأكدت الهيئة في بيان، الجمعة، أن سرعة تدخلهم الحاسمة وتحملهم للمسؤولية أسهما في احتواء الموقف ومنع تداعيات أكثر خطورة، مما يعكس مستوى الجاهزية والتعاون والمسؤولية المشتركة في مواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية.

وأوضحت أن ماتشهار عاد بسلام إلى دولة الإمارات، وهو في حالة جيدة ويتلقى العلاج اللازم.

وأضافت الهيئة أن التحقيقات، التي تنفذ من قبل فريق التحقيق المشكل من أعضاء النيابة العامة المختصين بأمر من النائب العام للاتحاد لا تزال جارية، وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة تتم وفق الأطر المعتمدة، وبما يحافظ على سرية التحقيق وسلامة مساره، وبالتنسيق مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

وشددت الهيئة على أنها لن تعلق في هذه المرحلة على أي تفاصيل أو معلومات متداولة من شأنها استباق النتائج أو التأثير في مجريات التحقيق، داعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب تداول التكهنات والمعلومات غير الموثوقة.

وأوضحت الهيئة أن نتائج التحقيق وأي مستجدات ذات صلة ستعلن عبر القنوات الرسمية، فور استكمال الإجراءات اللازمة داعية الجمهور الكريم لتقصي المعلومات من مصادرها الرسمية.