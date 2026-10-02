وقال الزيدي، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء على صفحته بموقع "فيسبوك" الجمعة، إنه "في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل حركة المسافرين والزائرين القادمين إلى العراق أو المغادرين منه، ودعم الجوانب الإنسانية، والعلاجية، والسياحية، والدراسية، وبمتابعة حثيثة لملف استئناف الرحلات الجوية لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف الدولي، عبر سلسلة من الاتصالات والمتابعات مع الأطراف المعنية، تم التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميا من وإلى مطار النجف الدولي لشركات الطيران الإيرانية، باستثناء شركة ماهان".

وثمن رئيس الحكومة العراقية "الاستجابة الإيجابية التي أبدتها الحكومة الأميركية إزاء المساعي العراقية، وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب، بما يسهم في معالجة هذا الملف وتسهيل حركة الزائرين والمسافرين، لا سيما الحالات المرتبطة بالعلاج والزيارات الدينية والسياحة، كما يعكس هذا التعاون أهمية الحوار والتفاهم في معالجة الملفات ذات البعد الإنساني، ويؤكد أن القنوات الدبلوماسية والتواصل المسؤول قادرة على إيجاد حلول عملية تراعي مصالح الناس واحتياجاتهم"، وفق البيان.

وكان العراق أول بلد يعلن امتثاله للإعلان الأميركي بشأن حظر رحلات شركات الطيران الإيرانية.

ودخلت حزمة جديدة من العقوبات الأميركية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ في سبتمر الماضي، بعدما تعهدت واشنطن بوقف جميع شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها.

وتعد العقوبات الجديدة، التي أعلنها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مكملة لسلسلة من الإجراءات التي استهدفت قطاع الطيران الإيراني، في إطار مساعي الولايات المتحدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران.

وكان عدد من الدول قد أعلن تعليق حركة السفر الجوي من وإلى إيران، عقب الإعلان الأميركي عن تشديد العقوبات على قطاع الطيران الإيراني.