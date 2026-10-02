وقال ليتر إن ابنه نيريا، وهو جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي، لا يزال يخضع لأجهزة دعم الحياة.

وكتب ليتر عبر منصة "إكس" من القدس: "بينما أجلس هنا بجوار سرير ابني نيريا، أفكر في الرسالة الأنسب ونحن نستقبل عيد سمحات توراة".

وأضاف، عقب زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لابنه: "لا يزال نيريا يخضع لأجهزة دعم الحياة".

وكان نيريا أُصيب بجروح خطيرة في عملية دهس عند حاجز عسكري غربي رام الله، يوم 23 سبتمبر الماضي.

وخضع ابن السفير الأميركي لجراحة معقدة في المخ، وأكد ليتر أن حالته حرجة وحياته "لا تزال معلقة بخيط رفيع"، رغم استقرار وضعه نسبيا بعد العملية.