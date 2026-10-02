وقال ⁠الرئيس التنفيذي للشركة ⁠غيث الغيث في بيان: "من المهم أن نسمح لهذه العملية بالكشف عن الحقائق".

وأوضح الغيث في بيان: "في 30 سبتمبر، تم تحويل مسار رحلة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب، للهبوط في مطار تبوك بالسعودية، إثر واقعه أمنية حدثت في قمرة القيادة".

وتابع: "نحن سعداء بسلامة جميع مسافري الرحلة، وكان عددهم 172، بالإضافة إلى أفراد طاقمنا. بما في ذلك قائد الطائرة الذي عاد إلى دولة الامارات بعد الحصول على التقييم الطبي اللازم. ونحن مستمرون في توفير كل الدعم للمتأثرين".

وتابع: "أود أن أتقدم بجزيل الشكر للقائد الشجاع الذي تولى قيادتها، وطيارينا المناوبين الذين أّمّنوا الطائرة وهبطوا بها بسلام، وطاقم الرحلة. أود أن أعبر عن امتناني لجميع المسافرين على متن الطائرة الذين ساعدوا طاقمنا خلال هذا الموقف الصعب".

كما قدم الغيث الشكر لـ"السلطات المختصة في السعودية على استجابتهم السريعة والمهنية في هذه الظروف الاستثنائية، والسلطات وجميع الجهات المختصة في دولة الإمارات على دعمهم لمسافرينا وطواقمنا خلال عودتهم للدولة بأمان".

وقال إنه "بناء على طلب السلطات المختصة، علقنا عملياتنا مؤقتا إلى تل أبيب حتى إشعار آخر. فرقنا تعمل على مدار الساعة لدعم الركاب المتأثرين ومساعدتهم على الوصول إلى وجهاتهم النهائية".

وأردف الغيث: "أعلم أن هناك العديد من الأسئلة حول ما حدث على متن الرحلة. هناك تحقيق رسمي كامل من السلطات المختصة وبدعم كامل من فلاي دبي. من المهم أن نترك لهذه العملية اكتشاف الحقائق".