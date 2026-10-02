وأدلى ترامب بأحدث تصريحاته عن الصراع عندما ألقى كلمة في مصنع للشاحنات في دينتون بولاية تكساس، الخميس، قبل التوجه إلى تجمع انتخابي في مدينة دورانت بولاية ‌أوكلاهوما.

وقال إن الولايات المتحدة "تحاول أن تكون لطيفة" مع الزعيم الإيراني الحالي، من دون أن يذكر اسم المرشد مجتبى خامنئي، بينما "تسعى لإيجاد شخص للتفاوض معه".

وأوضح: "لقد رحل قادتهم في الغالب. كانت تلك إحدى مشكلاتنا، فبكل صراحة نحن لا نعرف مع من ينبغي لنا أن نتعامل".

وتابع ترامب: "نحن نحاول أن نكون لطفاء مع الشخص الحالي، لكن لا بد لنا من التعامل مع شخص ما في مرحلة ما. لذا فإننا نسير بشكل جيد للغاية".

كما أبدى ترامب ثقته في نتيجة الحرب، متوقعا "حلا سريعا لها".

وأضاف: "سننتصر بسهولة بالغة"، مشيرا إلى اعتقاده بأن النصر سيتحقق "مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي (في نوفمبر المقبل)، أو ربما قبلها".

وقال الرئيس الأميركي: "عملتهم بلا قيمة. ليس لديهم مال. وليس لديهم أسطول بحري، فجميع سفنهم البالغ عددها 159 سفينة ترقد الآن بشكل جميل في قاع البحر".

واختتم ترامب قائلا: "لديهم بعض الصواريخ، لكننا قادرون على التعامل مع الأمر. لم يتبق سوى القليل منها، كما أن قدراتهم التصنيعية توقفت تماما".

وتواصل الولايات المتحدة حشد المزيد من القدرات العسكرية في المنطقة، مع مؤشرات على تعثر المفاوضات مع إيران التي يحاول الوسطاء إحياءها.