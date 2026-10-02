وأكد قرقاش أن الطيار جسد معنى الشجاعة والمسؤولية، مشددا على أن اليقظة والتحوط ضرورة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب.

وكانت رحلة "فلاي دبي" رقم FZ1073، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي، قد شهدت الأربعاء حادثا أمنيا تمت السيطرة عليه، مما استدعى تحويل مسار الطائرة والهبوط في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد الشامسي، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة وأسبابها.

وتشمل التحقيقات التحقق من دوافع الحادث، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو تخطيط أو توجيه مسبق.

وأكدت الوزارة اختصاص السلطات القضائية الإماراتية بالتحقيق، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، داعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب التكهنات.

كما أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشجاعة الطيار سميت وسرعة تصرفه، مؤكدا خلال اتصال عبر الفيديو مع الطيار أن قراره في اللحظات الحاسمة أسهم في إنقاذ حياة الركاب ومنع وقوع كارثة أكبر.

وقال مودي إن الطيار، رغم إصابته الخطيرة، وضع سلامة الركاب قبل حياته، معتبرا أنه "رفع رأس 1.4 مليار هندي".