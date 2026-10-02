وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني خلال فجر الجمعة، في المناطق الممتدة على طول الخط الأصفر، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبان شرقي مدينة غزة وخان يونس، بالتزامن مع غارات وإطلاق قنابل مضيئة في حي التفاح.

وفي مدينة غزة، استهدفت طائرة مسيرة محيط مفترق الشجاعية بقنابل، بينما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إنارة شرقي المدينة ونفذت عمليتي نسف شمال شرقي وشرقي غزة.

وفي وسط القطاع، طال قصف مدفعي المناطق الشرقية لدير البلح، بالتزامن مع إطلاق نار، وواصلت جرافات ودبابات إسرائيلية التوغل في محيط جسر وادي غزة، ما يعيق حركة المركبات والأفراد على شارع صلاح الدين.

وفي جنوب القطاع، نفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف جنوبي خان يونس، فيما أطلقت زوارقها النار قبالة رفح.