وأوضح المصدر أن الجيش الإسرائيلي منع الأهالي من قطف ثمار الزيتون في بلدة نعلين غرب رام الله.

وفي حادث منفصل، أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح طفيفة في رأسه، الخميس، خلال محاولة الاعتداء على فلسطينيين قرب مستوطنة معوز تسور في منطقة بنيامين بالضفة الغربية، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كان ثلاثة فلسطينيين يقطفون الزيتون في أراضٍ رعوية بالمنطقة، قبل أن يصل مستوطنون إلى المكان ويطالبوهم بالمغادرة، لتندلع مشادة أعقبها تبادل للرشق بالحجارة.

ووفق التفاصيل، حاول أحد الفلسطينيين حاول الاستيلاء على سلاح بحوزة صاحب مزرعة، فيما أطلق الأخير النار في الهواء، قبل وصول أفراد من الجيش الإسرائيلي إلى المكان.

وتأتي هذه الحوادث وسط تصاعد الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون.

والخميس، قال مسؤولون فلسطينيون إن فلسطينيا قتل وأصيب آخر بعدما أطلق مستوطنون إسرائيليون مسلحون النار عليهما خلال هجوم على بلدة ياسوف في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الأمم المتحدة أن الجيش الإسرائيلي ومستوطنين قتلوا أكثر من 80 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية عام 2026.