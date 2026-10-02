

وكانت محكمة جنائية في مدينة قم قد حكمت في يونيو على أحمدي (29 عاماً) وثمانية آخرين بـ74 جلدة لكل منهم، مع منعهم من السفر ومن ممارسة أي نشاط فني لمدة عامين. وأيّدت محكمة الاستئناف في قم هذه الأحكام لاحقا ، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، وهو ما يجعلها نهائية وقابلة للتنفيذ.

وبحسب ما نُقل عن المحكمة، أُدينت المجموعة بـ"الإخلال بالآداب العامة" عبر إنتاج ونشر "محتوى مبتذل وغير أخلاقي" على الإنترنت.

وكانت أحمدي قد بثّت الحفل على قناتها في ديسمبر 2024 من موقع تاريخي قرب قم، وظهرت فيه من دون حجاب وغنّت منفردة، ويحظر القانون الإيراني على النساء الغناء منفردات أمام الجمهور. وحقق التسجيل نحو ثلاثة ملايين مشاهدة. واعتُقلت المغنية وأعضاء فريقها بعد أيام من البث، ثم أُفرج عنهم بكفالة.

وقالت العفو الدولية إن الأحكام تُبرز "قسوة" النظام القضائي الإيراني ودوره في ما وصفته بالاعتداء المستمر على حقوق المرأة، ودعت طهران إلى وقف تجريم حرية التعبير.