وتشمل المشاريع في قضاء النبطية، من بين أعمال أخرى، إزالة العوائق وترميم الطرق، وإعادة تأهيل مراكز الإيواء، وتأمين سيارات إسعاف وأجهزة طبية.

وقال سلام في كلمته إن "مؤسسات الدولة وأجهزتها تعود للعمل"، مضيفا: "سنفعل كل ما بوسعنا للنهوض مجددا بالجنوب اللبناني".

وشدد على أهمية "حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة. دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد، وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم".

وأكد أن "الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي من أجل الانسحاب الإسرائيلي الكامل وبناء الدولة".

ويرافق سلام وفد وزاري في الزيارة، التي تشمل عددا من المقرات الأمنية والحكومية في النبطية.

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بأن برنامج الجولة يتضمن وضع حجر الأساس لإعادة بناء مبنى الدفاع المدني الذي دمر إثر استهدافه بغارة إسرائيلية سابقة، إلى جانب افتتاح مبنى المجلس البلدي في النبطية وإلقاء كلمة من المكان.

وكان سلام قد أشار، في كلمة أمام البرلمان اللبناني منتصف سبتمبر الماضي، إلى أن كلفة الحربين الأخيرتين بين إسرائيل وحزب الله منذ أكتوبر 2023 على لبنان قد تتجاوز 27 مليار دولار، وفق تقديرات البنك الدولي.