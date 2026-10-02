وقال سلام في كلمة من النبطية إن "مؤسسات الدولة وأجهزتها تعود للعمل"، مشددا على أن "الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي من أجل الانسحاب الإسرائيلي الكامل وبناء الدولة".

وأضاف: "سنفعل كل ما بوسعنا للنهوض مجددا بالجنوب اللبناني"، في تصريحات تزامنت مع زيارة يرافقه خلالها وفد وزاري إلى عدد من المقرات الأمنية والحكومية.

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بوصول سلام والوزراء إلى الجنوب، حيث تشمل جولتهم مقرات في النبطية، إلى جانب وضع حجر الأساس لإعادة بناء مبنى الدفاع المدني الذي دمر إثر استهدافه بغارة إسرائيلية سابقة.

ويتضمن برنامج الزيارة أيضا افتتاح مبنى المجلس البلدي في النبطية، وإلقاء كلمة من المكان، بالتوازي مع تأكيد رئيس الحكومة عودة مؤسسات الدولة إلى العمل وتمسكه بالانسحاب الإسرائيلي الكامل.