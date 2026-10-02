وأفادت المصادر باشتداد المواجهات بين الطرفين في مختلف جبهات جنوب وغرب محافظة تعز.

وتصدت القوات الحكومية لهجمات جديدة شنها الحوثيون في مناطق بني عمر وسامع وبني بكاري، إضافة إلى المناطق الحدودية مع محافظة لحج.

وأكدت المصادر أن مقاتلات سعودية نفذت سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت تجمعات للحوثيين ومركبات عسكرية تابعة لهم.

وفي وقت سابق من الجمعة، أكدت مصادر يمنية لـ"سكاي نيوز عربية" وقوع 8 غارات جوية استهدفت جماعة الحوثيين في مديرية الوازعية بمحافظة تعز.

وجاء القصف في وقت تشهد جبهات تعز اشتباكات عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى معظمهم من جماعة الحوثي، وفق مصادر محلية.

كما قالت مصادر يمنية إن جماعة الحوثيين فجرت جسرا على الطريق الوحيد الرابط بين تعز وعدن، مما أدى إلى توقف حركة المرور والنقل.