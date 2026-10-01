وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي، إنه جرى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان، و4 مسيّرات في مدينة خميس مشيط.

وأضاف المالكي قائلا على منصة "إكس" :"مستمرون في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية".

هذا وأفاد الدفاع المدني السعودية، بأن شظايا اعتراض صاروخ باليستي سقطت في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، وأدت الى "أضرار مادية محدودة".