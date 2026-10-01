وقال المالكي إن الهجوم وقع عند الساعة الخامسة و11 دقيقة صباح 29 سبتمبر، موضحا أن الجهات المختصة استندت في نتائجها إلى المراجعة العملياتية وبقايا حطام المسيرة المستخدمة.

وأضاف أن الهجوم تسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة، من دون تأثر الشبكة الكهربائية.

وأوضح أن المحطة تقدم خدمات كهربائية للمسجد النبوي، واصفا استهدافها بأنه "عمل إرهابي" يطال منشأة مدنية، ويأتي امتدادا لمحاولات الحوثيين استهداف الحرمين الشريفين واستثارة مشاعر المسلمين حول العالم.

وأكد المالكي "استمرار اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بردع الجماعة، بما يضمن حماية الحرمين الشريفين وسلامة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة".