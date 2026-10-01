وقالت مصادر عسكرية يمنية إن مجموعة من الحوثيين تسللت إلى منطقة نجد البرد، أسفل طريق هيجة العبد، وفجرت جسرا صغيرا باستخدام عبوات ناسفة ومواد متفجرة، ما أدى إلى قطع الطريق وتوقف حركة المرور والنقل.

وجاء تفجير الجسر بالتزامن مع تقدم ميداني للحوثيين في جبهات جنوب غربي تعز وجبهة الأغبرة التابعة لمحافظة لحج، وسط مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، من دون توافر حصيلة محددة.

ولم تحدد المصادر الجهة التي نفذت الغارات الثماني، أو تكشف عن نتائجها والخسائر الناجمة عنها.