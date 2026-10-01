وفي تصاعد لأعمال العنف، ذكرت الأمم المتحدة أن الجيش الإسرائيلي ومستوطنين قتلوا أكثر من 80 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية عام 2026.

وفي أحدث واقعة، قال جمعة عبد الفتاح، رئيس مجلس محلي ياسوف، إن مستوطنين أطلقوا النار على مشهور ياسين (51 عاما) خلال هجوم على منزله في ضواحي البلدة.

وقال عبد الفتاح: "مجموعة من المستوطنين من البؤرة الاستيطانية حفات أنطون، التي أقيمت قبل حوالي شهرين، مسلحين بالأسلحة والعصي، هاجموا المنازل في القرية".

وأضاف: "من بين المنازل التي هاجموها منزل الشهيد مشهور ياسين الواقع على الجهة الشرقية للقرية. هو أول بيت في تلك الجهة. أطلقوا الرصاص الحي على المنزل. أصيب مشهور إصابة خطيرة وأعلنوا عن استشهاده لاحقا، وأصيب ابن شقيقه إصابة طفيفة".

وتابع: "المستوطنون يهاجمون القرية بشكل متواصل منذ أقيمت البؤرة الاستيطانية".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه فتح تحقيقا في الواقعة.

وتقول جماعات حقوقية إن تزايد وجود المستوطنين على أطراف القرى يأتي في إطار حملة للاستيلاء على الأراضي والتوغل في المناطق التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.