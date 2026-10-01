وقالت السفارة، في منشور على منصة "إكس" إن السفير الهندي لدى الإمارات زار الطيار سميت ماتشار في المستشفى، مؤكدة استمرار التنسيق الوثيق مع السلطات المحلية لضمان حصوله على الرعاية الطبية وسلامته.

وكانت الرحلة FZ1073 متجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون، قبل تحويل مسارها والهبوط بسلام في مطار تبوك بالسعودية.

وأعلنت "فلاي دبي" أن مشادة وقعت داخل قمرة القيادة، واستدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية إصابة بعض أفراد الطاقم ونقلهم إلى المستشفى.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية أن النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد الشامسي، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة وأسبابها.

وتشمل التحقيقات التحقق من دوافع الحادث، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو تخطيط أو توجيه مسبق، من دون إعلان نتائج حتى الآن.

وأكدت الوزارة اختصاص السلطات القضائية الإماراتية بالتحقيق، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، داعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب التكهنات.

وفي أعقاب الحادث، أعلنت "فلاي دبي" تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل إلى حين استكمال التحقيقات، مع توفير الدعم للمسافرين المتأثرين وترتيب خيارات سفر بديلة حيثما أمكن.