وشهدت بلدة المنصوري في قضاء صور تفجيرات ضخمة، بعدما عمدت القوات الإسرائيلية إلى تفخيخ عدد من المنازل وتفجيرها، ما أحدث ارتجاجات قوية سمع دويها في مدينة صور والقرى المحيطة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن غارة على المنصوري في وقت سابق من الخميس.

وفي بلدة حداثا، نفذت القوات الإسرائيلية صباحا عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، فيما استهدفت غارة ليلية أطراف زوطر الشرقية، وقصفت المدفعية الإسرائيلية مرتفع علي الطاهر.

وتأتي هذه العمليات رغم إعلان وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.

وبدأت الحرب في الثاني من مارس الماضي، عقب إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل، وسيطرت القوات الإسرائيلية خلالها على عدد من بلدات الجنوب اللبناني.