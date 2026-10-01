ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية عن بزشكيان قوله: "لم نتهرب يوما من المحادثات ولن نفعل ذلك أبدا، رغم أن الولايات المتحدة استهدفت بلادنا 3 مرات رغم توقيع اتفاقية".

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني بعدما أعلنت طهران، الأربعاء، تسلم الرد الأميركي على مقترح حديث يقضي بوقف الصراع وفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا تم الاتفاق عليه.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول مطلع أن الوسطاء القطريين أطلعوا وزير الخارجية عباس عراقجي عليه خلال توقفه في الدوحة، الثلاثاء، في طريق عودته من نيويورك.

وبحسب المسؤول، يتفق الطرفان إلى حد كبير على الخطوات المطلوبة، لكن الخلاف لا يزال قائما بشأن ترتيب تنفيذها.

وتقول إيران إن مقترحها يستهدف استعادة تفاهم مؤقت أبرم في يونيو وانهار بعد أسابيع.

ويتضمن المقترح الإيراني إنهاء الأعمال القتالية في إيران ولبنان، ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية والعقوبات النفطية، والإفراج عن أصول مجمدة، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن رفض المقترح، لكنه توقع لاحقا استمرار المحادثات.

وأجرى مسؤولون من الجانبين اتصالات منفصلة مع الوسطاء، الإثنين، وسط مساع لمناقشة صيغة معدلة للخطة.