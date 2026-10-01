وقالت المصادر إن اللقاء هو الأول المعروف من نوعه بين الطرفين، وإن اجتماعا واحدا على الأقل عقد خلال سبتمبر، بدعوة من أجهزة الأمن والمخابرات التركية.

وضم الاجتماع ممثلين عن حزب الله ومسؤولين من المخابرات ووزارة الخارجية السورية، بحسب المصادر، التي شملت مسؤولين سوريين اثنين ومسؤولا أميركيا ومصدرا أمنيا لبنانيا كبيرا مقربا من حزب الله.

وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هوياتها، نظرا إلى حساسية الاجتماع الذي لم يعلن عنه سابقا.

وتأتي المحادثات بعد سنوات من الخصومة، إذ أرسل حزب الله مقاتلين إلى سوريا لدعم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد خلال الحرب الأهلية.

وبعد الإطاحة بنظام الأسد أواخر عام 2024، تصاعد التوتر بين الحكومة السورية الجديدة وحزب الله المتحالف مع إيران، واتهمت دمشق الجماعة بنقل أسلحة عبر الأراضي السورية.