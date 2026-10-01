وخلال عملية الإنقاذ، برز اسم الطيار الهندي قائد الرحلة الذي تعرض للهجوم، وسباك إسرائيلي كان على متن الرحلة.

وحظي الطيار الهندي سميت ماتشار بإشادة من رئيس وزراء بلاده ناريندا مودي، الذي وصفه بأنه "بطل"، بعدما أصيب على يد مساعده لكنه أكمل قيادة الطائرة، وبإشادة أخرى من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا.

وأعلنت سفارة الهند في السعودية أن الطيار الهندي لايزال يتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة في أحد مستشفيات مدينة تبوك، شمال غربي المملكة، وقالت إن حالته مستقرة.

وكانت "فلاي دبي" أعلنت أن مشادة وقعت في قمرة قيادة الرحلة "إف زد 1073"، مما أجبر الطائرة على تغيير مسارها والهبوط اضطراريا في تبوك.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطيار الهندي تعرض لهجوم في واقعة أدت إلى إصابة عدد من أفراد طاقم القيادة، قبل أن يتمكن من استعادة السيطرة على الطائرة وتغيير مسارها والهبوط بها اضطراريا في تبوك.

كما برز اسم يانيف حايون، وهو سباك تغلب على مساعد الطيار الذي هاجم قائد الطائرة وكان يحاول السيطرة عليها، وثبته أرضا بعد اقتحامه قمرة القيادة، وفق تقارير.

وقال نتنياهو إن السباك الإسرائيلي ساهم في تفادي كارثة.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أُبلغ أن السباك "تمكن من دخول قمرة القيادة، ورأى المهاجم ثم أمسك به من الخلف وسحبه إلى الوراء، وجلس في مقعد الطيار وسحب عصا التحكم إلى الخلف".

وقدم ركاب تفاصيل مروعة للحادث على متن الطائرة التي هوت من ارتفاع يقارب 34 ألف قدم إلى أقل من 17 ألف قدم في غضون دقيقة، وفقا لبيانات موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الطيران.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 174 راكبا كانوا على متن الرحلة، 166 منهم إسرائيليون.