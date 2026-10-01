وقال قرقاش في منشور على منصة "إكس"، الخميس: "بعيدا عن بذاءات مندوب بورتسودان في الأمم المتحدة وحجب التأشيرة الأميركية عن الجنرال البرهان (قائد الجيش)، يبرز التطور الأهم في الأزمة السودانية عبارة عن التقدم الملحوظ للقوى المدنية على الساحة الدولية، وحضورها الفاعل في نيويورك وواشنطن".

واعتبر أن "مستقبل السودان لا تصنعه البنادق، والانتقال المدني للسلطة هو الطريق نحو سودان موحد ومستقر ومزدهر".