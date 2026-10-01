ونشرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية بيانا، قالت إنه "رد بعثة طهران لدى الأمم المتحدة على الأجواء المفتعلة حول توقيت مغادرة الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي لنيويورك".

وقالت البعثة الايرانية إن "الوفد الإيراني غادر نيويورك مساء الإثنين بالتوقيت المحلي، وفقا للبرنامج الذي تم إبلاغه لوزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 17 سبتمبر".

وأضافت أن "وزارة الخارجية الأميركية التي لم تنل أي مكسب، لجأت إلى بث أخبار لا أساس لها وعديمة القيمة"، وفق تعبير البعثة.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أكد أن روبيو طالب الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة الولايات المتحدة "فورا"، يوم الإثنين، بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين.

ونقل "أكسيوس" معلوماته عن مسؤول أميركي ومصدر ثان مطلع على الأمر.

وأشار الموقع إلى أن "الإيرانيين كانوا على الأرجح سيغادرون الولايات المتحدة قريبا على أي حال"، لكنه اعتبر أن "خطوة روبيو شكلت توبيخا دبلوماسيا غير معتاد للغاية، وكشفت عمق انعدام الثقة بين البلدين، في ظل جهود غير مثمرة للتوصل إلى إنهاء للحرب".

وحاول وسطاء قطريون تحقيق انفراجة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهم أحرزوا تقدما محدودا، في ظل عدم استعداد أي من الجانبين لتقديم تنازلات.

وكان عراقجي من بين الذين طلب منهم مغادرة نيويورك، وفق "أكسيوس".

وقال المسؤول الأميركي: "طرد الوزير روبيو الوفد الإيراني الذي تجاوز مدة بقائه المسموح بها. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتهت لذا حان وقت مغادرتهم".

وفي صباح الإثنين، اعتقد البيت الأبيض أن المفاوضات مع إيران قد تحرز تقدما في وقت لاحق من اليوم، لكن بحلول أواخر فترة بعد الظهر، أصبح من الواضح أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وفقا للموقع ذاته.