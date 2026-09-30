ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني سوري، قوله إن الحافلة كانت تقل مهندسين وعمالا في شركة كهرباء خاصة.

من جانبه، أعلن العميد باسم محمد شعبان، قائد الأمن الداخلي في حمص، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن مجهولين استهدفوا حافلة مدنية كانت تقل موظفي إحدى الشركات أثناء عودتهم إلى منازلهم، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والجرحى، دون أن يحدد العدد.

وقال شعبان إن "هذه الجريمة لن تمر دون عقاب"، موضحا أن قوى الأمن الداخلي ستواصل ملاحقة مرتكبيها حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم وفق القانون.