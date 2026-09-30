وأكدت دولة الإمارات أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، تضامن دولة الإمارات مع أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أكدت الخارجية الإماراتية، أن أمن الملاحة البحرية يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، مجددة موقف دولة الإمارات الداعي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية، وضمان سلامة الطواقم البحرية، والحفاظ على أمن واستقرار الملاحة البحرية.