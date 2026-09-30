وأوضح المتحدث أن التعليق المؤقت يأتي لإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لمواصلة أعمالها والتحقق من جميع الحقائق والملابسات المتعلقة بالحادث، مؤكدا أن سلامة المسافرين وأفراد الطواقم والعمليات تبقى على رأس أولويات الناقلة.

وأكد التزام "فلاي دبي" الكامل بدعم التحقيق الجاري، والحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن في جميع عملياتها عبر شبكة وجهاتها.

وأضاف أن الناقلة تواصل التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية ومشغلي المطارات، وستراجع قرار تعليق الرحلات مع توفر المزيد من المعلومات.

واعتذر المتحدث للمسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم نتيجة التعليق، مؤكدا العمل على توفير الدعم اللازم وترتيب خيارات سفر بديلة حيثما أمكن.





