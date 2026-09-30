قالت الشركة إن الحريق الناجم عن الانفجار لا يزال مستمرا، فيما تواصل الفرق المختصة التعامل مع الحادث.

وأوضحت أن توقف المحطات الثلاث سيؤدي إلى انخفاض كميات الكهرباء المولدة وزيادة ساعات التقنين مؤقتا، نتيجة تراجع القدرة التوليدية المتاحة، مؤكدة أنها ستعلن المستجدات المتعلقة بوضع المحطات والتغذية الكهربائية تباعا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مراسلها أن الانفجار وقع قرب بلدة العتيبة، على خط غاز يغذي محطة تشرين الحرارية.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتصاعد ألسنة اللهب في منطقة وديان الربيع المحاذية للمحطة، بين قريتي حران العواميد والعتيبة بريف دمشق الشرقي.

وأضاف أن النيران شوهدت من مسافات بعيدة في بلدات الغوطة الشرقية ومحيط العاصمة، وسط استنفار فرق الإسعاف والدفاع المدني للتعامل مع الحريق.