وقال "الشاذلي" في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الضربة الأمنية التي نفذتها السلطات الصومالية قبل يوم من الإفراج للإفراج عن سفينة مخطتفة، قد دفعت الخاطفين إلى تسليم البحارة.

وقال الشاذلي إن المعلومات المتاحة لديه تشير إلى أن البحارة أُفرج عنهم بصورة سريعة عقب العملية الأمنية، التي استهدفت سفينة أخرى كانت تحت سيطرة قراصنة، وأسفرت عن مقتل عدد منهم، مضيفا أن: "الضربة الأمنية التي حدثت قبلها بيوم كانت دافعاً للإفراج عنهم".

وسبق أن قال إقليم بونتلاند الصومالي، إن قراصنة صوماليين قتلوا خمسة من أفراد طاقم ​ناقلة المنتجات النفطية "أم.تي أونور 25"، التي استولوا عليها، وذلك قبل أن تتمكن قوات الأمن من إنقاذها.

وأضاف نقيب الضباط البحريين المصريين، أن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل خمسة من المخطوفين، وقد تكون هذه العملية دفعت الخاطفين إلى الإفراج عن البحارة وتسليمهم بصورة سريعة.

وأوضح رئيس نقابة الضباط البحريين المصريين أن البحارة الثمانية سيعودون إلى مصر على أقرب رحلة طيران، مرجحاً إتمام عودتهم خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الخارجية أوصت بعودة البحارة على أول رحلة متاحة إلى مصر.

وأشار الشاذلي إلى أن ترتيبات السفر والحجز قد تستغرق نحو يومين، خصوصاً في ظل عدم وجود رحلات مباشرة من الصومال إلى مصر، ما يستدعي السفر عبر رحلة ترانزيت.

بدوره، قال أكرم مختار، والد الضابط مؤمن أكرم، أحد البحارة المحتجزين، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الأسرة استقبلت خبر الإفراج بفرحة كبيرة بعد نحو خمسة أشهر من الاختطاف، موضحا أن التواصل مع نجله اليوم تم عبر تطبيق "واتساب"، لكنه لم يتمكن من التحدث إليه عقب عملية الإفراج، ومضيفاً أن ترتيبات العودة تتم بالتنسيق مع السفير المصري في مقديشو، الذي يتولى تنسيق إجراءات السفر والرحلة إلى مصر.

كانت مصر قد أعلنت، الأربعاء، الإفراج عن ثمانية بحارة مصريين كانوا مختطفين على متن سفينة قبالة سواحل الصومال.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنه "بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمتابعة وزير الخارجية بدر عبد العاطي والاتصالات المستمرة رفيعة المستوى التي أجراها مع المسؤولين الصوماليين واليمنيين، تم الإفر